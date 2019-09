«Hey Bro.» Blessing Eleke erscheint mit 45 Minuten Verspätung zum Gespräch. Das ist nicht seine Schuld, denn nach einer Oberschenkelblessur waren nach dem Training noch kurzfristig Extraschichten im Kraftraum und in der Massage nötig. Doch das Warten lohnt sich. Denn der 23-jährige Nigerianer macht seinem Ruf als Paradiesvogel, der die Dinge etwas anders sieht, alle Ehre.

Schon das Outfit gibt zu reden. Auf seinem weissen Shirt, das Eleke als Promo geschenkt bekommen hat, steht unter dem Schriftzug einer Modemarke in orangenen Lettern «Basel». Erst als er an sich herunterblickt, erkennt Eleke den Fauxpas. «Ach, das Shirt trage ich nur, weil ich es von einem Modelabel erhalten habe, deren Laden sich in Basel befindet», murmelt er dann und lacht. Dabei passt dieser Zufall gleich doppelt gut. Zum einem, weil Eleke mit dem FC Luzern am Sonntag im Joggeli gegen Basel spielt. Und zum anderen weil der Boulevard Eleke im Sommer als Ajeti-Ersatz beim FCB ins Gespräch brachte. «Gerüchte entstehen, wenn man den Leuten nicht sagt, was sie hören wollen. Das beschäftigt mich nicht», sagt Eleke nur. Vom Interesse des FCB hat er nie etwas gehört und auch FCB-Sportchef Ruedi Zbinden gab unlängst zu, dass Basel bei der Stürmersuche in der Schweiz nicht fündig wurde.

Keiner wollte den Preis für Eleke zahlen

Statt Basel gab es mit Galatasaray, Birmingham oder Brescia andere Interessenten für den mit 13 Treffern Luzerner Toptorschützen der abgelaufenen Saison. Doch Eleke wurde nicht verkauft, weil keiner den geforderten Preis von vier bis fünf Millionen Franken zahlen wollte. Wenn er selber hätte entscheiden können, wäre der Nigerianer gegangen. «Es war sicher interessant. Aber Gott wollte nicht, dass es soweit kam und das ist auch in Ordnung.»

Der streng gläubige Eleke erklärt sich so ziemlich alles mit Gott. Sein Leben war schon früh fremdbestimmt. Mit 16 nimmt ihn sein Onkel von seinem Geburtsort Aba mit in die Hauptstadt Lagos, weil sein fussballerisches Talent dort eher entdeckt werden könnte. Mit 17 fällt er bei einem Testspiel dem Manager der Fussballakademie Flying Sports auf. Diese wurde von Italienern aufgebaut, die dort die besten nigerianischen Talente nach Europa bringen wollen. Eleke wird mit 18 dreimal nach Italien geschickt. In Mailand, Parma und Sassuolo gibt es aber keinen Platz für ihn. Eines Tages sagte ihm der Akademie-Manager dann, dass man in Slowenien einen Klub für Blessing gefunden habe, der für seine Entwicklung besser sei als Italien. «Ich wusste nicht einmal, wo Slowenien ist. Aber alles geschieht aus einem Grund. Die Manager machten die Entscheidung für mich. Ich hatte keine anderen Optionen und hätte alles gemacht, um in Europa Fussball zu spielen.»