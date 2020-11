Die Verwandlung des Chefs: Wie sich Granit Xhaka als Nati-Captain entwickelt – und warum das auch gefährlich ist

Plötzlich huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Es ist das ­typische Xhaka-Lächeln, und der Zuhörer weiss darum: Es folgt ein Satz, der nicht ganz ernst gemeint ist. Die Frage an ihn lautet: «Das Spiel gegen ­Belgien hat gezeigt, dass die Schweiz ohne Xhaka viel Stabilität verliert. Erschreckt Sie das, oder freut sie das?» Xhaka ­lächelt also und ruft: «Das freut mich natürlich!» Dann sagt er, jetzt ernst: «Ich bin genauso enttäuscht wie die ganze Mannschaft. Jedes Mal, wenn wir nicht gewinnen, bin ich sauer.»

Es ist der Tag vor dem ­Nations-League-Spiel gegen Spanien. Und darum gehört die Bühne im St.Jakob Park dem Schweizer Captain. Seit Sommer ist Xhaka Spielführer der Nationalmannschaft. Und es ist offensichtlich, dass ihm diese Rolle behagt. Dass er noch einmal an Reife gewonnen hat. Dass er noch mehr Verantwortung übernimmt, als er das ­ohnehin schon immer getan hat.

Die Erinnerungen von Hitzfeld und Heusler

Die nächste Frage ist darum: Was ist das Schöne am Captain-Amt? Erst zögert Xhaka einen Moment. Dann sagt er: «Ich denke nicht darüber nach, ob ich die Binde trage oder was ich für Träume damit habe. Meine Aufgabe ist es, Leistung zu bringen, so wie das die Leute von mir erwarten. Und auch, dass ich die Mannschaft führe. Wichtig ist einfach, dass mich die Mitspieler in dieser Rolle akzeptieren.» Dass das so ist, daran besteht kein Zweifel. ­Haris Seferovic, zusammen mit Xhaka einst U17-Weltmeister, sagt: «Ich kenne Granit schon fast ewig. Er ist der geborene Leader. Er dirigiert und führt immer, nicht erst seit er Captain geworden ist.» Es gibt niemanden, der das anders sieht.

Im nächsten Juni ist es zehn Jahre her, seit Xhaka Nationalspieler wurde. Ein 2:2 gab es bei seinem Debüt in England. Es war die Zeit nach dem Rücktritt von Alex Frei und Marco Streller, als Ottmar Hitzfeld zum Umbruch gezwungen wurde. Eines ist dem ehemaligen Nationaltrainer schon damals aufgefallen: Wie souverän und selbstverständlich Xhaka das Interesse an seiner Person bewältigte. Hitzfeld beeindruckte das.