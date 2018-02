Für Nevin Galmarini, den Schweizer Sieger des Snowboard-Events, ist sie eine «Ausnahmeathletin» und für den Schweizer Snowboard-Cheftrainer Christian Rufer «eine, die für unseren Sport beste Werbung macht. Sie betont nämlich immer, sie sei eine Snowboarderin, die nebenbei Ski fährt.»

Und was sagt die Tschechin selbst? «Wenn ich mit dem Snowboard unterwegs bin, sage ich: ‹verdammte Skifahrer›. Und wenn ich bei den Skifahrern bin, schimpfe ich über all die Snowboarder.» So oder so sorgte sie für die verrückteste Geschichte der Winterspiele in Südkorea. Sie sagt: «Nur auf dem Snowboard wird es mir schnell zu langweilig und umgekehrt gilt das Gleiche mit den Ski.»

Ist sie damit eine Trendsetterin? «Es zeigt, dass sehr vieles möglich ist», sagt Trainer Rufer. «Vielleicht öffnet das Türen.» Galmarini sagt: «Ester ist einfach Ester.»