Es ist die letzte Reise in diesem Länderspieljahr. Am Freitag fliegt die Schweiz auf die Färöer Inseln. Weil die Landebahn im hohen Norden sehr knapp bemessen ist, muss die Nati mit einem kleineren Flugzeug als sonst reisen. 112 Plätze fasst es nur. «Ein kleines Flugzeug – aber gross genug, um drei Punkte mitzunehmen», sagt Nationaltrainer Vladimir Petkovic mit einem Lächeln.

Die Gemütslage im Schweizer Team ist erfreulich. Es lockt das perfekte Länderspieljahr. Erstmals überhaupt in der Geschichte. Mit einem Sieg gegen die Färöer würde das Team seinen Rekord auf sieben Erfolge in Serie ausbauen. Das ist schon darum zwingend, weil der Vorsprung in der WM-Qualifikation auf den Rivalen Portugal nur drei Punkte beträgt. Im Oktober kommt es in Portugal mutmasslich zum finalen Showdown. Und das Ziel ist klar: «Wir wollen auch dann alles in den eigenen Händen haben», sagt Petkovic.