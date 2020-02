Die Unbeliebten empfangen die Traditionslosen: Bayern spielt im DFB-Pokal gegen Hoffenheim – es könnte wieder denkwürdig werden

Der Aufsteiger ging kurz vor der Pause in Führung. Vedad Ibisevic erzielte am 16. Spieltag seinen bereits 18. Saisontreffer. Die Bayern drehten jedoch das Spiel. Philipp Lahm glich aus und Luca Toni traf in der Nachspielzeit zum umjubelten Siegtreffer.

Am 5. Dezember 2008 haderte Fussball-Deutschland. Aufsteiger und Tabellenführer Hoffenheim reiste zum Rekordmeister Bayern München. Auf dem Spiel stand die Tabellenführung der Bundesliga, dem Heiligtum der Deutschen. Das von Dietmar Hopp alimentierte Hoffenheim hatte einen schweren Stand bei den Romantikern der Republik. Die Bayern dagegen sind traditionell unbeliebt. Die Münchner zehren vom Widerstand in fremden Stadien. Folglich war es ein Aufeinandertreffen der vielerorts Unbeliebten.

Mittlerweile gehört Hoffenheim seit knapp zwölf Jahren der deutschen Eliteklasse an. Die höchste Niederlage kassierten die TSG in München. Das 1:7 im März 2012 war die erste von vielen Niederlagen des damaligen Trainers Markus Babbel. Mario Gomez traf dreifach, Arjen Robben doppelt. Die weiteren Tore für den FC Bayern erzielten Franck Ribéry und Toni Kroos. Nach 58 Spielminuten führten die Bayern mit 7:0, ehe sich die offensiven Ambitionen erschöpften. Luiz Gustavo machte mit einem Eigentor kurz vor Schluss die Auswärtsfahrt seines ehemaligen Vereins etwas erträglicher.

Cheftrainer der TSG war Ralf Rangnick. Der Hohepriester des Pressingfussballs wurde assistiert von Peter Zeidler, der Rangnicks Lehre nun in der Ostschweiz in einer fast beispiellosen Bedingungslosigkeit predigt. Bekanntlich mit Erfolg.

Der Anfang von Kovacs Ende in München

Die Münchner konnten zwar 15 der bisher 23 Begegnungen siegreich gestalten, doch die Hoffenheimer entschieden das jüngste Duell für sich. In der siebten Runde der laufenden Spielzeit gewann Hoffenheim in München mit 2:1. Sargis Adamyan schrieb dabei eine fussballerische Tellerwäscher-Geschichte. Gut zwei Jahre zuvor kickte der Armenier noch in der Regionalliga West für den TSV Steinbach, der nicht einmal Liebhabern der Fussball-Manager-Reihe ein Begriff sein dürfte. In München traf Adamyan dann zweimal. Die Bayern schossen deutlich häufiger auf das Tor, hatten mehr Ballbesitz und waren in den Zweikämpfen erfolgreicher. Zahlen, die einerlei waren. Die relevanteste Statistik ist freilich noch immer das Resultat.