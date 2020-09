Die starke Reaktion – wie die Schweiz beim 1:1 den Rivalen Deutschland fast stürzt

Was bleibt nach diesem Abend von Basel? Nicht neu ist die Erkenntnis, dass ihnen Gegner wie Deutschland besser liegen, die auch nach vorne spielen und darum Räume offen lassen. Erfreulich war aber auch, wie sehr sich die Schweizer in ihrem Pressing verbesserten. Sie fanden eine gute Balance zwischen forschem Pressing und dezentem Zurückziehen. Sie vermieden es, allzu grosses Risiko einzugehen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, nur abzuwarten. Und vor allem verzeichneten sie keine leichtsinnigen Fehler.

Ist plötzlich sogar der Sieg möglich? Es laufen die letzten Sekunden, die Schweizer spüren noch einmal Aufwind, Akanjis Freistoss fliegt in die Mauer, Xhakas Kopfball knapp neben das Tor. «Kommt noch einmal», ruft derweil Deutschland-Trainer Jogi Löw an der Seitenlinie.

Der Lohn für das Feuerwerk kam in der 57. Minute, als Widmer die Vorarbeit von Embolo veredelte. Dieser betrieb einen grossen Aufwand, scheiterte zuvor noch mehrfach am Rasen und sich selbst, ehe einer seiner Rushes doch noch von Erfolg gekrönt wurde. Embolo musste später verletzt ausgewechselt werden. Es war die einzige schlechte Nachricht an diesem unterhaltsamen und tollen Fussballabend im leeren Stadion von Basel.

Die Tore

14. Minute, 0:1, Gündogan: Die Schweizer bringen den Ball im Strafraum nicht weg, aus dem zweiten Reihe kommt Ilkay Gündogan und bringt Deutschland mit dem ersten Schuss des Spiels gleich in Führung.

57. Minute, 1:1, Widmer: Der Rechtsverteidiger belohnt sich für seinen couragierten, tollen Auftritt. Embolo trägt den Ball nach vorne und spielt ihn quer in die gefährliche Zone, wo Widmer direkt und ziemlich sehenswert in die untere Ecke verwertet.

Das gab zu reden

Es wäre wahrscheinlich eines der schönsten Eigentore der Geschichte geworden – zum Glück für Djibril Sow landete sein Rückpass, der zum Lob geriet im Aussennetz statt im Tor.

In Zeiten von Corona, wo jedes noch so kleine Geräusch auf dem Platz wegen der fehlenden Zuschauer bestens zu hören ist, fällt auch auf, was die Spieler einander so zurufen. Beispiel: Captain Xhaka weist Embolo mehrfach darauf hin, dass sich dieser doch bitte ein bisschen mehr in der Defensive engagieren soll.

Breel Embolo zeigte einen sehr engagierten Auftritt. Nicht immer gelang ihm alles, aber die Tendenz ist erfreulich. Doch in der 70. Minute endete das Spiel für ihn abrupt, als ihn Ginter, Teamkollege bei Mönchengladbach, rüde foulte und er ausgewechselt werden musste.