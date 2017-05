Besorgniserregend aus Schweizer Sicht ist nicht nur die Art und Weise, wie der Einbruch zustande kam. Sondern auch die teilweise frappante Unterform einzelner Spieler. Allen voran die beiden Verteidiger Ramon Untersander (Bern) und Captain Raphael Diaz (Zug) zeigten erschreckende Schwächen und knüpften damit an ihre ungenügenden Vorstellungen in den letzten Vorbereitungsspielen an.

Ausgerechnet also die beiden Defensivleute mit der meisten Eiszeit hatten die grössten Probleme. Im Sturm war Damien Brunner – trotz seines erfolgreichen Penaltys – einmal mehr ein Ärgernis. Und auch Goalie Jonas Hiller zeigte nach einem guten Auftakt ungewohnte Schwächen. Das zweite Tor der Slowenen, welches dem Gegner wieder Leben einhauchte, musste der Bieler Torhüter klar auf seine Kappe nehmen.

Nächstes Spiel gegen Norwegen

Klar ist, dass sich diese Mannschaft im nächsten Spiel am Sonntagabend (20.15 Uhr) gegen Norwegen steigern muss, wenn man eine weitere böse Überraschung vermeiden will. Wer gegen den Aufsteiger eine 4:0-Führung verspielt, der muss sich warm anziehen. «Wir müssen die Konsequenzen aus dem ersten Spiel ziehen und dürfen sicher nicht mehr so viele Strafen nehmen», weiss auch Thomas Rüfenacht, wo das Schweizer Team den Hebel ansetzen muss. «Auf diesem Niveau darf so etwas nicht passieren. Es wird sofort bestraft.»

Die Highlights des Spiels im Video: