#1 WM in Katar – eine eher ethische als technische Frage

Die herausragenden Leistungen der Athleten im Stadion zeigen, dass es in Katar möglich ist, Sportwettkämpfe auf technisch höchstem Niveau durchzuführen. Die vorhergehenden Weltmeisterschaften etwa im Kunstturnen, Radsport oder Schwimmen bestätigen dies. Die Sportverbände müssen sich im Zusammenhang mit den wiederkehrenden Titelkämpfen in Doha vielmehr ethischen Fragen stellen: Kann man Menschenrechte für einen Sportanlass einfach so ausblenden? Entsprechen gekühlte Stadien dem ökologischen Zeitgeist? Will man durch die geballte Ladung von Sport die politische Agenda eines Landes derart massiv unterstützen?