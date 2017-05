Stellen Sie sich vor, die Schweizer FussballNationalmannschaft spielt an einer Europameisterschaft in – sagen wir – Norwegen. Sie trägt ihre Vorrundenspiele in Oslo aus. Die zweite Gruppe hat ihren Stützpunkt in – sagen wir – Dänemark, in Kopenhagen. Dort ist das Bier ein Viertel so teuer. Dort sind die Frauen hübscher. Dort ist die Stimmung besser. Dort ist die Fussballkultur ausgeprägter.

Also entscheiden sich ein paar Schweizer Fans, lieber in die dänische Hauptstadt zu reisen, ausgiebig zu feiern und nebenbei noch ein bisschen Fussball zu schauen. Egal, ob die Schweizer Nationalmannschaft ein paar hundert Kilometer entfernt um sportliche Meriten kämpft und jede Unterstützung aus dem eigenen Fanlager brauchen könnte.

Unvorstellbar? Unvorstellbar! Könnte man meinen. Nun sind der Redaktion der «Schweiz am Wochenende» mehrere Fälle von Schweizer Eishockey-Fans bekannt, die sich dieser Tage im Rahmen der Eishockey-WM lieber am zweiten Spielort in Köln tummeln als im ein paar hundert Kilometer entfernten Paris. In Paris also, wo die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft derzeit um den Einzug in die Viertelfinals kämpft und jede Unterstützung aus dem eigenen Fanlager brauchen könnte.

Muss man es verstehen, dass ein Schweizer Eishockey-Fan zur Befriedigung seiner Feierlust lieber in eine Stadt reist, wo das eigene Nationalteam gar nicht am Werk ist? Nein, muss man nicht. Im Gegenteil. Das Unverständnis ist umso ausgeprägter.

Auch wenn die traditionelle WM-Fanmeile in Paris aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden darf. Auch wenn es somit keinen zentralen Treffpunkt der Eishockeyfans aus aller Welt gibt. Auch wenn der (alkoholhaltige) Bier-Ausschank im Stadion verboten ist. Und auch wenn die Eishockey-Kultur in Paris inexistent ist. Das alles sind keine triftigen Hinderungsgründe, die eigene Nationalmannschaft vor Ort zu unterstützen. Es geht ja primär immer noch um den Sport. Oder doch nicht?

So gerne der Eishockey-Fan die eigene Fankultur rühmt, dieses Untereinander ohne Ausschreitungen – vor allem im Vergleich zum Fussball, über den man sich ja auch gerne mokiert: einem Fussball-Fan käme so eine Eselei nie

in den Sinn. In diesem Sinne: Hopp Schwiiz!