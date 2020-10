Die Schweiz verliert in Spanien 0:1 – Shaqiri trifft, aber es zählt nicht

Das Spiel:

Es ist eine logische Schweizer Niederlage, weil die Spanier über 90 Minuten deutliche Vorteile haben. Zwar nicht so sehr, dass sie sich eine Chance um die andere herausspielen. Aber sie kontrollieren das Spiel weitgehend mühelos.

Die Schweizer sind in der zweiten Hälfte deutlich verbessert. Mehr als ein paar Druck-Momente resultieren allerdings nicht daraus. In der 60. Minute wechselt Nationaltrainer Vladimir Petkovic Geburtstagskind Xherdan Shaqiri ein. Es ist nach 489 Tagen Shaqiris Comeback in der Nati. Viel gelingt ihm allerdings noch nicht – ausser in der 75. Minute. Plötzlich schiesst Shaqiri und der Ball liegt im Tor. Doch Freuler hat bei seiner Balleroberung ein Foul begangen.