So oder so gehen die Schweizer mit zwiespältigen Gefühlen in dieses WM-Turnier. Das liegt vor allem daran, dass die Unsicherheit betreffend des eigenen Formstands nach einer lange Zeit erstaunlich erfolgreichen WM-Vorbereitungsphase in der letzten Woche vor dem Turnierauftakt grösser geworden ist. Die zwei durchwachsenen Darbietungen gegen Dänemark (4:5, 2:0) und vor allem der desaströse Auftritt beim letzten WM-Testspiel gegen Kanada (1:4) am vergangenen Dienstag haben die Selbstzweifel wieder aufleben

lassen.

Playoff-Finalisten als Störfaktoren?

Das Erstaunliche an dieser Entwicklung ist vor allem die Tatsache, dass der Bruch kam, als die Spieler der beiden Playoff-Finalisten Bern (Simon Bodenmann, Ramon Untersander, Thomas Rüfenacht, Leonardo Genoni) und Zug (Raphael Diaz, Dominik Schlumpf, Reto Suri) zum Schweizer Team stiessen.

Das mag Zufall sein. Aber Fakt ist auch, dass alle diese Spieler in den drei Testspielen, in denen sie auf dem Eis standen, grosse Mühe hatten, ihren Rhythmus zu finden. Was angesichts der langen, strapaziösen Meisterschaft und der folgenden Erholungsphase – bzw. Feierphase bei den Bernern – nicht völlig überraschend kommt. Offensichtlich ist aber, dass sich die Schweizer nach diesem späten, personellen Umbruch erst wieder finden müssen.