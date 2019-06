Das Internationale Olympische Komitee bietet in zuverlässigem Takt Angriffsfläche für Kritiker. Doping, Korruption, dezidierte Machtpolitik – das IOC liess in den letzten Jahren selten ein Fettnäpfchen aus, um die mediale Feuerkraft in den Seriefeuer-Modus zu versetzen.

Bei einem Thema hat die olympische Regierung allerdings Lob verdient. Sie hat die Geschlechtergleichheit im Rahmen der Agenda 2020 als strategisches Ziel erklärt und setzt die Angleichung in ihrer Organisation und in ihren Wettkämpfen konsequent um. Nicht immer zur Freude der Männer, denen aber nichts anderes übrig bleibt, als die Faust im Sack zu machen.

Die Jugendspiele 2018 in Buenos Aires waren der erste olympische Sportanlass mit gleich vielen weiblichen wie männlichen Athleten. Und nicht nur das: Auch das Organisationskomitee bestand zu 49 Prozent aus Frauen. Der nächste Rekord folgt im Sommer 2020.

Verschiedene Massnahmen umgesetzt

Bei den Spielen in Tokio sind 48,8 Prozent der Quotenplätze für Frauen reserviert (siehe Statistik-Box). Eine weitere Rekordmarke in Japan betrifft die Anzahl Entscheidungen in Frauen-Wettbewerben. Von insgesamt 339 Medaillensätzen in den 33 Disziplinen gehen deren 156 (46 Prozent) an Sportlerinnen.

Um dies zu erreichen, hat das IOC verschiedene Massnahmen umgesetzt. In Tokio wird es bereits 18 Mixed-Wettbewerbe und damit doppelt so viele wie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro geben. Weil es gleichzeitig ein Ziel des IOC ist, die Anzahl Athleten zu reduzieren, mussten verschiedene Sportverbände zugunsten von zusätzlichen Frauenbewerben auf Wettkämpfe der Männer verzichten.