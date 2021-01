Die NFL erhält ihren Traumfinal mit den Quotengaranten Tom Brady und Patrick Mahomes

Der Profisport in den USA steckt in einem historischen Quotentief. Der Stanley-Cup-Final im Herbst lockte 61 Prozent weniger Zuschauer vor die Bildschirme als bei der Austragung von 2019. Die Ratings im Play-off-Final der NBA waren um 49 Prozent tiefer als im Vorjahr. Und auch in der Qualifikationsphase der NFL sanken die Quoten um durchschnittlich 7 Prozent. Wirrköpfe aus dem rechten politischen Spektrum wollen die sinkende Nachfrage damit in Verbindung bringen, dass das die Quittung für das Engagement der Ligen und ihrer Athleten für soziale Gerechtigkeit ist. In ihrer Wahrnehmung ist es ja unpatriotischer, sich bei der Nationalhymne wie Colin Kaepernick hinzuknien als, sagen wir, das Kapitol zu stürmen. Aber die Zahlen sind gemäss unzähligen Analysten schlicht eine Konsequenz der Pandemie. 18 Jahre beträgt der Altersunterschied der beiden Aushängeschilder Da kommt es der Liga gerade kommod, dass sich am 7. Februar ihre zwei zuverlässigsten Quotengaranten gegenüberstehen werden: Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Und Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers. Die beiden Quarterbacks, getrennt durch 18 Jahre Altersunterschied, sind die Aushängeschilder der Liga.

Da Mahomes, der lebensbejahende, dynamische Jungspund mit schwindelerregenden Popularitätswerten. Dort Brady, der erfolgreichste NFL-Spielmacher der Geschichte. 43 ist Brady inzwischen, und wenn es 2019 den Anschein machte, dass selbst er sich dem Alterungsprozess nicht entziehen kann, dann war 2020 die Antithese dazu: der Wechsel von den New England Patriots nach Tampa hat zu einer Renaissance geführt, die nun in Bradys zehnter Superbowlteilnahme mündet. Die Buccaneers haben es als erstes Team der Ligageschichte geschafft, den Superbowl in jenem Jahr zu erreichen, in welchem dieser im eigenen Stadion ausgetragen wird.