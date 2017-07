Als Sieger in Halle, Nummer drei der Wimbledon-Setzliste, körperlich in bester Verfassung und mental frisch reist er mit einem kurzen Zwischenstopp in der Schweiz bereits am Montag vor dem Turnier an. Mit seiner Familie bezieht er ein Haus in unmittelbarer Nähe zur Anlage, seine Entourage, bestehend aus den Trainern Severin Lüthi, Ivan Ljubicic und Physiotherapeut Daniel Troxler, bringt er in einem weiteren unter. Selbst bei der Ernährung überlässt er in diesem Jahr nichts dem Zufall. In Wimbledon sorgt ein eigener Koch für das leibliche Wohl der Familie.

Federers ungewohnte Nervosität

Mit 16 Titeln ist Federer auf Rasen der erfolgreichste Spieler der Geschichte. Und weil Novak Djokovic, Andy Murray und Rafael Nadal mehr mit sich beschäftigt sind, gilt er schnell als Favorit. Eine Rolle, gegen die er sich nicht wehrt. Und doch wirkt er zu Beginn des Turniers leicht angespannt. Nach der zweiten Runde spricht er von einer ungewohnten Nervosität, die er kaum habe abschütteln können. «Es war unangenehm und ich konnte es mir nicht wirklich erklären.» Eine Rolle mag auch der leichte Schnupfen gespielt haben, der ihn zu Beginn beschäftigte.

