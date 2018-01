Er trainierte in Monte Carlo und Dubai, wollte in der vergangenen Woche in Doha sein Comeback geben. Doch dazu kam es nicht: Schmerzen im Ellbogen. Bilder zeigen die Stelle dick einbandagiert. Inzwischen weilt der Serbe bereits in Australien. Er will am 10. Januar bei einer Exhibition antreten.

Stan Wawrinka, Nr. 9

Nach Wimbledon unterzog sich Stan Wawrinka (32) zwei Eingriffen am linken Knie. Diagnose: Knorpelschaden. Acht Wochen ging er an Krücken, stürzte in ein tiefes Loch. «Das waren die schlimmsten Monate in meiner Karriere. Ich habe gemerkt, wer zu mir hält.» Trainer Magnus Norman zählt nicht dazu, er beendete die Zusammenarbeit.