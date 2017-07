Kindheit

«Kindheit ist Wallis, Berge, Freiheit. Ich bin in Steg aufgewachsen, einem Dorf mit 1000 Einwohnern. Ohne Zwänge. Meine Eltern mussten mich nicht in die Schule bringen oder abholen. Als Kind bist du einfach frei. Ich glaube, ich bin ab dem zweiten Tag allein zum Kindergarten gegangen. Und wir verbrachten den ganzen Sommer auf der Alphütte.»

Liebe

«Die Liebe zur Familie, zum Sport. Ich bin überzeugt, dass man Dinge besser macht, wenn man sie gerne macht. Auf privater Ebene ist es so: Ich bin jetzt 40 Jahre alt, nicht verheiratet, nicht geschieden, habe keine Kinder. Wobei ich immer noch hoffe, eine Familie zu gründen.»

Madrid

«Eine super Erfahrung. Kulturell, sprachlich, ich habe gute Leute kennen gelernt, einen richtig tollen Verein (Atlético Madrid, d. Red) gehabt. Die Fankultur ist ähnlich wie beim FCB. Wer Fan ist, lebt für den Verein. Was aber speziell war: Die wollen, dass du ein grosses Auto fährst. Als ich am Anfang mit dem Mietauto zum Tor rausfuhr, wo die Spieler nach jedem Match rausgehen, waren die Fans überrascht, dass da ein Spieler drin sass (lacht). Als dann mein Mercedes aus Bremen eintraf, war alles normal.»

Natur

«Ist seit meiner Kindheit sehr zentral. Ich wohne und lebe in der Stadt, aber in Basel ist man relativ schnell im Grünen oder am Rhein. Hier am Tegernsee gefällt es mir. Mit all den Bergen, dem See. Zum Abschalten, auf andere Gedanken kommen, ist die Natur perfekt.»