Für die getesteten russischen Sportler bedeutet diese Aktion auf jeden Fall so etwas wie das Ticket nach Pyeongchang. Das IOC hatte bei der Verkündung des Olympia-Banns gegen den russischen Sport am 5. Dezember mitgeteilt, dass in Südkorea nur Athleten unter neutraler Flagge an den Start gehen dürfen, welche neben anderen Kriterien lückenlose Dopingtests in den letzten Monaten vorweisen

können.

Das russische Olympische Komitee hat der zuständigen IOC-Kommission entsprechend eine Liste von genau 500 potenziellen Olympioniken gemeldet. Davon sind bei der Prüfung 111 Athleten durchgefallen, dazu auch 51 Trainer. Bisher befinden sich darunter die drei prominentesten Athleten: Biathlet und Olympiasieger von 2014 Anton Schipulin, der Langlaufstar und Cologna-Konkurrent Sergej Ustjugow wurden vom IOC genauso zurückgewiesen wie der sechsfache Shorttrack-Olympiasieger Viktor Ahn.

Man rechnet damit, dass letztlich rund 200 russische Sportler unter neutraler Flagge starten können, was nur unwesentlich weniger wären als bei den letzten Winterspielen in Sotschi (214). Insgesamt stünden den Russen gemäss sportlichen Qualifikationskriterien in den einzelnen Sportarten 213 Quotenplätze zur Verfügung.

Angst vor russischen Hackern

Das als intransparent kritisierte Verfahren zum Ermitteln der «neutralen Athleten aus Russland» mag zwar die russischen Sportler zu besänftigen, nicht aber die russische Seele. Den erzwungenen Verzicht auf eigene Flagge und Hymne empfindet man nach wie vor als tiefe Schmach. Eine Schmach, die gerächt werden will. So geht bei den internationalen Verbänden die Angst um, dass russische Hacker während den Winterspielen als Reaktion auf den Teilausschluss weltweit Anti-Doping-Agenturen lahmlegen könnten.

Eine amerikanische Internet-Sicherheitsfirma hat eine auffällige Steigerung von Aktivitäten russischer Hacker in den letzten Wochen gemeldet. So gab es Angriffe auf die Server der Welt-Antidoping-Agentur, die US-Antidoping-Agentur und die Homepage der Olympia-Organisatoren. Auch das gehört in Zeiten von «Fancy Bears» zur Sportpolitik.