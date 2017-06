Vor einem Jahr wagt Xhaka nach vier Jahren in der Bundesliga den Sprung nach England. Er wechselt von Mönchengladbach zu Arsenal. Im Rückblick findet er es «etwas überraschend», wie schnell er sich zurechtgefunden hat. «Als 19-Jähriger in Deutschland hatte ich jedenfalls mehr Mühe.»

«Ein besserer Spieler geworden»

Mittlerweile ist Xhaka 24 Jahre alt. Das Leben in London gefällt ihm. «Als ich ankam, musste er erst einmal leer schlucken. So viele Leute, so viele Touristen, so viele Attraktionen – das war ich mir nicht gewohnt», sagt er. Bevor er über die Faszination der Kunst zu reden beginnt. Und gleich schmunzelnd anfügt, dass er sich nicht gleich als Experte sähe. Etwas Kopfzerbrechen bereiten ihm allerdings die jüngsten Entwicklungen des Terrors. «Wenn Leute plötzlich und aus dem Nichts mit Bomben – oder nun sogar mit Messern – angegriffen werden, dann ist das schockierend und stimmt traurig.»

Mit einem Jahr Erfahrung in der Premier League sagt Xhaka: «Ich bin seither ein besserer Spieler geworden.» Und zählt auf, warum das so ist. Bessere Physis. Besseres Tempo. Den einfachen, direkten Fussball in England verinnerlicht. Und eines fügt er auch noch an: «Viele Trainer und Spieler wussten früher: Den Xhaka muss man provozieren, dann ist er abgelenkt. Ich habe mich auch in dieser Hinsicht gebessert.»