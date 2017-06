Nach fast einem Jahr Wartezeit ist es so weit: Die Vegas Golden Knights, am 22. Juni 2016 als 31. Franchise der NHL aus der Taufe gehoben, dürfen sich endlich die Angestellten aussuchen, welche letztlich für die Aussendarstellung des neuen Produkts verantwortlich sind: die Spieler. Welche Cracks ab der kommenden Saison in Las Vegas spielen werden, wird in der Nacht auf Donnerstag offiziell bekannt gegeben.

Die 30 bisherigen NHL-Teams durften – je nach Konstellation – zwischen neun und elf Spielern aus ihren existierenden Kadern vor dem Zugriff der goldenen Ritter schützen (plus diejenigen Spieler mit laufenden Neuling-Verträgen). Am vergangenen Sonntag mussten alle ihre Schutzlisten abgeben. Seither brüten die Verantwortlichen der Golden Knights über 30 Konstellationen und müssen sich entscheiden, welche Spieler sie von ihrer Konkurrenz auswählen – einen pro Mannschaft.