Hinter Fussball und Rugby finden sich dann aber doch noch drei Seiten zum Thema Eishockey-WM. Der Titel spricht für sich: «Le feu couve toujours sous la glace» – das Feuer schwelt noch unter dem Eis. In einer historischen Abhandlung wird erklärt, dass sich die französische Hockey-Szene auf ein paar wenige (Klein-)Städte beschränkt. Vornehmlich im Norden des Landes und natürlich in den Alpen. In Amiens, Rouen, Angers, Grenoble, Gap oder Chamonix sind die Hallen ordentlich gefüllt. Der Zuschauerschnitt der höchsten Spielklasse, der Ligue Magnus, beträgt gemäss «L’Equipe» fast 2000 Zuschauer pro Match und bewegt sich damit etwa auf dem Level der höchsten französischen Volleyball-Liga.

Auf dem TV-Sportsender Canal Plus läuft in den Tagen vor der WM auch der eine oder andere Beitrag zum Thema Eishockey. Auch hier steht mehrheitlich der aufklärerische Aspekt im Vordergrund. Wenn etwa eine Keilerei aus der NHL gezeigt wird, fragte der Moderator den Experten verwundert: «Darf man das? Gibt es überhaupt Regeln?» Dabei dürfen die Franzosen der WM in sportlichen Belangen eigentlich sehr zuversichtlich entgegenblicken. Lausanne-Goalie Cristobal Huet ist auch mit 41 immer noch ein Weltklasse-Rückhalt. Mit Antoine Roussel (Dallas), Pierre-Edouard Bellemare (Philadelphia) und Yohann Auvitu (New Jersey) stehen drei Spieler im französischen Nationalteam, die in der abgelaufenen Saison regelmässig in der NHL zum Einsatz kamen. Dazu kommt mit Stéphane DaCosta ein Mann, der in der russisch geprägten KHL bei ZSKA zuletzt zu den zuverlässigsten Skorern gehörte.