Die schmale Strasse führt durch den Wald. Nach etwa 200 Metern sieht es so aus, als wären ein paar Fussballplätze vom Himmel gefallen. Bäume rundherum. Dahinter fliesst die Limmat. Naherholungsgebiet nennt man so was. Dietikon, 26 630 Einwohner, rasch wachsende Agglo von Zürich, mit 44 Prozent Ausländeranteil ein Schmelztiegel der Kulturen, kann also auch idyllisch sein. Selbst, wenn das neue Wahrzeichen der Stadt, der 80 Meter hohe Limmat-Tower, im Blickfeld steht. Denn mit Ausnahme des Flugverkehrs hört man auf der Fussballanlage Dornau vor allem eines: Vogelgezwitscher.

Konzentration aufs Wesentliche

Die 13 Fussballer produzieren auch ein paar Geräusche. Aber ziemlich dezent. Wahrscheinlich sorgt die Hitze dafür, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Sprich: laufen statt reden. Sowieso ist ihre Grundstimmung nicht euphorisch. Denn jeder dieser 13 Fussballer hat – Stand heute – keinen Vertrag für die nächste Saison. Und die Gruppe wächst. Trainer Goran Ivelj sagt: «In den nächsten Tagen werden Andrea Guatelli und Orlando Urbano dazustossen.» Guatelli war immerhin mal für kurze Zeit Stammtorhüter beim FC Zürich und Urbano bis vor einem Jahr Abwehrchef in Lugano.