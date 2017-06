Am Einladungsturnier in Frankfurt nehmen Zweierteams aus 32 Nationen teil. Mit dabei sind jeweils die zwei besten Spieler der teilnehmenden Nationen. Das Turnier wird im K.O.-System ausgetragen und dauert vom 1. bis zum 4. Juni und wird von Sport1 im Free-TV übertragen. Ausgeschüttet werden insgesamt 300‘000 Pfund an Preisgeldern. Die Schweiz greift am zweiten Turniertag mit ihrem Duell gegen Brasilien ins Spielgeschehen ein. In der Favoritenrolle sind die Titelverteidiger aus England (ohne Rekordweltmeister Phil Taylor) und die starken Niederländer. In der ersten Runde wird ein Doppel über die Distanz Best-of-nine gespielt, ab den Achtelfinals treten die Spieler auch im Einzel gegeneinander an. (juf)