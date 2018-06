Heute geht in Calgary das erste globale Athleten-Forum der Welt-Antidoping-Agentur (Wada) zu Ende. Unter dem Moto «Der Sport, den wir wollen» diskutieren 120 vorwiegend ehemalige Wettkämpfer an zwei Tagen über verschiedene Aspekte der Athletenrechte. Beckie Scott, die Langlauf-Olympiasiegerin von 2002 und seit 2005 Vorsitzende der Wada-Athletenkommission, sagt mir am Telefon, dass «es sehr wichtig ist, dass die Bedenken der Sportler gehört werden».

Und solche Bedenken gibt es zur Genüge. Der widersprüchliche Umgang mit dem russischen Staatsdoping hat das Vertrauen in die Sportorganisationen weiter beschädigt.

Das angekratzte Ansehen hat die Athleten längst mobilisiert. Die Hauptakteure der Sportwelt drängen selbstbewusster und lauter darauf, Strukturen zu ändern. Nicht nur die Athletenkommissionen von IOC und Wada, die für Kritiker des Systems längst zu einem Teil dessen geworden sind, weil allzu kritische Stimmen den Funktionären nicht ins Konzept passen.

Jüngst haben deutsche Sportler vom IOC einen 25-prozentigen Anteil des Milliardengewinns aus der Vermarktung von Olympischen Spielen gefordert. Sie argumentieren mit Bild- und Persönlichkeitsrechten. Zusätzlich wollen sie dem Olympischen Komitee vorschreiben, zehn Prozent des Gewinns in den Kampf gegen Doping zu investieren. Das wären 137,5 Millionen Dollar pro Jahr und würde das Budget der Wada mehr als vervierfachen.

Mutig voran bei den deutschen «Revoluzzern» geht die ehemalige Kanutin Silke Kassner. Sie fordert von der Wada, dass nationale Anti-Doping-Agenturen und Labors stärker in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Und vom IOC mehr Transparenz und Unabhängigkeit.

Positionen in Sportorganisationen und im AntiDoping-Management dürfen nicht mehr mehr verknüpft sein. Kassner ist auch in Calgary dabei, wo man eine Charta der Athletenrechte vorantreibt. Darin werden Themen wie Chancengleichheit, Mitwirkungsrecht oder gerechte und faire Testprogramme festgehalten. Als «Meilenstein» bezeichnet Beckie Scott das Papier, das ab 2021 verpflichtend sein soll.

Nicht dabei in Calgary ist die Schweiz. Marc Schneeberger, Präsident der Athletenkommission von Swiss Olympic, will sich auf den Dialog in der Heimat fokussieren. So sieht er etwa den Einsitz von Athleten im Stiftungsrat von Antidoping Schweiz als legitime Forderung. Er kritisiert, dass das bisherige System des Dopingkampfs ganz auf ein Fehlverhalten des einzelnen Athleten ausgelegt ist. «In der öffentlichen Wahrnehmung ist nur der Athlet schuld, dabei sind andere in diesem System oft die grösseren Betrüger.»