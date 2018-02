Holdener ist eine grosse Zweiflerin. Da tut es ihr gut, sich an Federer festhalten zu können. Dabei bräuchte es das gar nicht mehr. Denn längst hat die 24-Jährige selbst gelernt, mit ihren Gedanken umzugehen. Während sie früher tagelang verunsichert war und fast nicht mehr aus den negativen Gefühlen rauskam, gelingt ihr der Umgang mit der so menschlichen Seite heute sehr gut. «Ich weiss mittlerweile, dass es normal ist. Dass jeder von uns auch mal schlechte Tage hat.»

Sportlich gesehen, gibt es bei ihr nicht mehr viele schlechte Tage. In fünf von acht Slaloms in diesem Winter stand Holdener auf dem Podest. Trotzdem hatte sie kurz vor Abreise nach Südkorea ein mentales Tief. «Es ist aus dem Nichts gekommen. Es lief sportlich gerade sehr gut. Die negativen Gefühle entstanden allein in meinem Kopf», erzählt sie.

Sportpsychologin als Hilfestellung gegen den Druck

Mittlerweile lässt sie das zu, ohne verunsichert zu werden. Und trotzdem wehrt sie sich. «Ich schreibe dann beispielsweise auf, was mich freut. Solche Dinge vergisst man in diesen Momenten.» Und solch schöne Gedanken helfen, die Zweifel abzuschütteln. Holdener trifft sich im Schnitt einmal im Monat mit einer Sportpsychologin. «Wir arbeiten an Wegen, wie ich mich beruhigen kann.»