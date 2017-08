Der Chef sitzt ganz entspannt und mit zufriedenem Lächeln auf seinem Stuhl. Dann sagt er: «Es ist wie in einer guten Beziehung. Wenn man davon überzeugt ist, sollte man doch lieber früher als später heiraten.» Der Chef, das ist diesmal nicht Vladimir Petkovic selbst, sondern Claudio Sulser. Er ist als Delegierter des Nationalteams so etwas wie der Oberaufseher von Petkovic.

Es ist eine etwas überraschende Kunde, die Sulser und SFV-Präsident Peter Gilliéron überbringen. Und doch erstaunt sie nicht gänzlich. Denn indem der Schweizer Fussballverband seinen Trainer vorzeitig bindet, ergibt sich gar nicht erst die Gelegenheit, dass die Frage «Vertrag des Nationaltrainers – wie weiter?» zum Thema wird, das vom Wesentlichen ablenkt. Was die Folgen davon sein können, haben Verband und Petkovic Anfang 2016 erlebt, als sich nach der EM-Qualifikation die Vertragsverlängerung unnötig lang hinzog. Und beide Parteien am Ende irgendwie versuchen mussten, das Gesicht zu wahren.

Petkovic ist zufrieden

Das ist diesmal völlig anders. Und darum können sich Petkovic und das Nationalteam nun ganz auf die restlichen Partien in der WM-Qualifikation konzentrieren, wohl bald auf den Showdown gegen Portugal am 10. Oktober in Lissabon.

Vladimir Petkovic ist ein zufriedener Mann an diesem Montagnachmittag in Feusisberg. Am liebsten würde er gar nicht erst über seine Vertragsverlängerung sprechen – sondern nur über die kommenden Aufgaben, die Spiele gegen Andorra und Lettland. Aber auch er weiss, dass sein verlängerter Arbeitsschein diese Partien in den Schatten stellt. Also sagt er: «Alles, was wir gemacht haben in letzter Zeit, war positiv. Unsere Entwicklung ist ziemlich gut. Und ich merke: Es ist das Potenzial da, uns weiter zu verbessern. Darum habe ich für zwei weitere Jahre zugesagt.»