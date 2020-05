Der tragische Pionier des Radsports: Der dünne Jean Nuttli strampelt im Körper eines Dicken um sein Leben, bis er Tod vom Rad fällt

Das Leben hat Jean Nuttli nicht mehr viel zu bieten. Er zählt Kalorien und macht Sport. Bis zu sechs Stunden trainiert er täglich auf einer Rolle, die auch ein Sinnbild ist: Jean Nuttli kommt nicht vom Fleck. Es ist ein Treten an Ort. Man sieht es ihm nicht an, aber der hagere Mann, das Gesicht kantig, 65 Kilogramm leicht, gilt als krankhaft übergewichtig. Zu diesem Schluss kommt der Stoffwechselexperte Fritz Horber 2006 in einem Film des «Schweizer Fernsehens», der Nuttlis Leidensweg dokumentiert. Er zeigt auch, wie Jean Nuttli damals in seinem Kinderzimmer in Kriens trainiert: 500 Liegestützen, 2000 Rumpfbeugen, und das noch vor dem Morgenessen. Wobei: Schon damals isst Nuttli kaum mehr. Seit über zwei Jahrzehnten ist er auf Diät, er isst keine Kohlenhydrate, keine Teigwaren, kein Brot, keine Kartoffeln, auch Zucker nimmt er keinen zu sich.

Jean Nuttli, geboren am 2. Januar 1974, ist ein hyperaktives Kind, hat ADHS. Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Das Lernen fällt ihm schwer, er besucht eine Sonderschule. Fährt als Junior für den Veloclub Rothenburg, hört mit 19 Jahren auf. Er wird Lehrling bei Ford Willy, Autolackierer, quält sich durch die Berufsschule, und wird immer dicker, in manchen Wochen nimmt er vier Kilogramm zu. Am Ende erträgt er den eigenen Anblick nicht mehr. Nach der Lehrer arbeitet er im Betrieb des Vaters, Autospritzwerk Nuttli AG in Kriens. Die Mutter, die sein Leiden sieht, schenkt ihm ein Rad aus Karbon, 14'000 Franken teuer, die Gabel verbiegt sich, als Jean Nuttli in Pfaffnau, Kanton Luzern, ein Abendrennen bestreitet, die Zuschauer lachen ihn aus, als er vom Fahrrad steigt und es bergauf schiebt.

Knallharte Diät und nur noch 500 Kalorien pro Tag

Am 1. August 1996 wiegt Jean Nuttli satte 125 Kilogramm. An diesem Tag beschliesst er, sein Leben zu ändern. In einem Zimmer unter dem Dach stellt er sein altes Rennrad auf Rollen, auf einen so genannten Ergometer, und beginnt zu strampeln. Eine Stunde am Tag. Dann zwei. Dann drei. Dann vier. Dann fünf. Den starren Blick auf die Anzeige am Lenker gerichtet, Puls, Geschwindigkeit, Widerstand, stundenlang, acht Stunden lang, er schaut nicht aus dem Fenster, nicht an die Wand, an der die Bilder von Chris Boardman und Miguel Indurain hängen, er strampelt, tritt und schwitzt, bis das Rad rostet, der Lenker bricht, die Rolle verbraucht ist. Und er verschreibt sich eine Diät. Nimmt pro Tag 500 Kalorien zu sich. Jean Nuttli wird zu einer Art Pionier des Heimtrainings.

An Weihnachten hat er es geschafft. 56 Kilos sind weg.

Nuttli erhält beim Radteam Phonak einen Vertrag. Wird 2000 bei den Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren Dritter. Wird als Amateur unter Profis bei den Weltmeisterschaften in Plouay Elfter, obwohl er kurz vor dem Ziel dem Motorrad hinterherfährt, die Strecke verlässt und dabei 30 Sekunden verliert. Nuttli ist eine Sensation in einem Sport, der zu dieser Zeit positive Geschichten braucht. Doch das Märchen endet in einem Albtraum. Mehrfach versucht Nuttli, den Stundenweltrekord zu brechen. Nach einem missglückten Versucht, ruft er seine Mutter vom Flughafen Lyon aus an, er schreit und weint und zittert, sagt, er mache sich kalt. Zurück bei den Eltern in Kriens liest er im «Blick»: «Nuttli hat ausgeträumt – spritzt er wieder Autos?» Er liest: «Sein Paradies bleibt der Keller, wo er kraftvoll wie ein Ackergaul den Hometrainer malträtieren kann.»