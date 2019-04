Müsste man den aktuellen Zustand des SC Bern in einer typischen Szene zusammenfassen, dann wäre es wohl die folgende: Es lief die 26. Minute des vierten Halbfinalduells zwischen dem EHC Biel und dem SCB, als Berns Jan Mursak hinter dem eigenen Tor zu einem wuchtigen Check gegen Biels Robbie Earl ansetzte.

Wenige Sekunden später erzielte Thomas Rüfenacht auf der anderen Seite des Spielfelds das 2:0 für den SCB. Die Sicht nahm Biels Goalie Jonas Hiller ... Jan Mursak. Der Slowene war nach seiner Körpercharge gegen Earl blitzschnell ans andere Ende des Eisrinks gelaufen und spielte beim zweiten Berner Tor eine entscheidende Rolle.

Das präsentere Team

Mursak hier, Mursak da, Mursak überall. Die Berner waren in diesem wegweisenden Halbfinalduell in der Tissot-Arena das wachere und präsentere Team.

Mursaks Aktion ist deshalb ein Sinnbild für den schlafenden Titanen, der nach dem 5:2-Sieg im Seeland und dem Ausgleich zum 2:2 in der Playoff-Serie endgültig aufgewacht ist. Hätte der SCB auch am Dienstag verloren, dann wäre das Unterfangen für den Qualifikationssieger gegen die aufstrebenden Bieler sehr schwierig geworden.

So aber steht fest: Der SC Bern hat seinen Rhythmus, seinen Groove, wiedergefunden. Und das muss dem EHC Biel, der die Unbeschwertheit, die ihn in den ersten beiden Halbfinal-Duellen noch auszeichnete, etwas verloren hat, zu denken geben.

Die ungewohnte Position

Umso mehr, als dass bei den Bernern inzwischen auch die designierten Leistungsträger, die sich im bisherigen Verlauf der Playoffs noch schwer getan hatten, langsam aber sicher in Fahrt kommen.

Wie eben Jan Mursak. Der Slowene, der mit grossen Vorschusslorbeeren nach Bern gekommen war, hat bisher eine schwierige Saison hinter sich. Das hatte verschiedene Gründe. Zum Ersten musste er die meiste Zeit auf einer Position spielen, die er nicht gewohnt ist: auf dem Flügel.

In den fünf Saisons zuvor, in welchen er mehrheitlich in der russisch geprägten KHL engagiert war, lief er in der Regel als Mittelstürmer auf. «Wenn du nach so langer Zeit auf einer anderen Position eingesetzt wirst, ist die Umstellung nicht einfach», sagt der 31-Jährige.