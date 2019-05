Man kann nicht sagen, dass man in Kanada in Euphorie ausgebrochen ist, als bekannt wurde, dass man im Viertelfinal gegen die Schweiz antreten muss. Ein Blick auf die letzten fünf WM-Vergleiche zwischen den beiden Mannschaften zeigt, dass die Bilanz der Schweizer gegen die Nummer 1 der Weltrangliste positiv ist. Dreimal ging man als Sieger vom Eis. Zuletzt im Vorjahr im Halbfinal. Auch deshalb haben die Kanadier eine offene Rechnung mit ihrem Angstgegner. Man darf also davon ausgehen, dass die Canucks diese Aufgabe mit der gebotenen Ernsthaftigkeit angehen werden. Trotzdem sind die Chancen der Schweizer, einen weiteren Coup zu landen, besser als noch im Vorjahr. Ein Blick auf die Kaderliste der Kanadier zeigt, dass man die ganz grossen NHL-Stars heuer vergeblich sucht. Nach der verletzungsbedingten Abreise von Toronto-Superstar John Tavares erst recht. Mark Stone und Jonathan Marchessault von den Vegas Golden Knights gehörten in der Vorrunde zu den offensiven Triebfedern. Sowieso liegt die Stärke der Ahornblätter eher in der Abteilung Attacke. Auf der Goalieposition und in der Verteidigung sucht man vergeblich nach Prominenz. Aber das muss ja nichts heissen.