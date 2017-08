15.45 Uhr: Der Motor im silbergrauen Ferrari heult auf, ein letzter Wink aus dem Fenster, Kieselsteine jagen in die Luft – dann ist Sion-Präsident Christian Constantin weg. Samuel Keppler, sein Pendant beim FC Gränichen, klatscht in die Hände und jauchzt: «Was für ein Abgang! Was für ein Fest!»

Vier Stunden zuvor. Die ersten Schaulustigen finden sich vor dem Klubhaus auf der ZehnderMatte ein, ausgestattet mit Smartphones und Utensilien für Autogramme. Alle warten auf die Ankunft des Walliser Sonnenkönigs Christian Constantin. Der milliardenschwere Baumogul, Schillerfalter und Alleinherrscher des FC Sion in Personalunion hat sein Kommen im Ferrari (CC besitzt immer das neuste Modell) bestätigt, also hat der Aargauer Zweitligist einen grossen Parkplatz mit orangen Pylonen abgesperrt und davor extra ein laminiertes Schild mit der Aufschrift «Parking C. Constantin» aufgehängt. «Das Fest würde auch ohne ihn stattfinden, aber wenn schon einer wie Constantin kommt, muss man ihn gebührend empfangen. Er ist das Salz in der Suppe», sagt Keppler. Diejenigen, die vor dem Spiel auf CC warten, werden enttäuscht. Er kommt zwar, aber zu spät. Dazu später mehr.