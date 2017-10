Eigentlich ist die Nachricht ein Schock. Die Nachricht, dass Valon Behrami verletzt ausfällt für die letzten Spiele in dieser WM-Qualifikation. Die Nachricht also, dass die Schweiz auf ihren Leader und Vorkämpfer verzichten muss, wenn es heute in einer Woche in Portugal ein erstes Mal darum geht, sich für die Endrunde in Russland zu qualifizieren. Die Schweiz in einem entscheidenden Spiel ohne Behrami – wie soll das gehen? Das ist der Reflex. Und dieser Reflex ist richtig. Denn Valon Behrami ist über die Jahre unverzichtbar geworden. Er bringt die Erfahrung von fünf Endrunden mit.

Petkovic ist zuversichtlich

Wer aber Nationaltrainer Vladimir Petkovic im Camp in Feusisberg in die Augen schaut und reden hört, der erkennt keine Furcht, kein Hadern mit dem Schicksal, keine Skepsis. Die Botschaft, die Petkovic platziert, lautet: «Ich habe das vollste Vertrauen in unsere Gruppe, bin überzeugt, dass sie die Absenz ihres physischen Leaders wettmachen kann.»

Zunächst einmal ist es löblich, wenn der Trainer des Schweizer Nationalteams auf Wehklagen verzichtet. Und stattdessen an die Stärke seines Teams glaubt. Und wenn diese Überzeugung in einem Fall wirklich etwas zu bedeuten hat, dann bei diesem. Denn es gibt keinen anderen Spieler in dieser Auswahl, zu dem Petkovic eine engere Beziehung hat als zu Behrami. Petkovic tut Behrami gut. Und Behrami tut Petkovic gut. Weil der Spieler für seinen Chef zur zentralen Führungsfigur geworden ist.

Vielleicht erkennt Petkovic in der Absenz so etwas wie einen Test für die Zukunft. Denn der Abschied von Behrami naht. Er ist fast täglich mit Schmerzen konfrontiert. Häufig im Knie. Nun eben in den Adduktoren. Irgendwann muss die Schweiz auf ihn verzichten. Mal sehen, ob sie dazu schon reif ist. So könnte man das eben auch sehen, wenn man wie Petkovic den Willen hat, die Welt positiv zu sehen.

Und doch bleibt die Feststellung: Es ist ziemlich bitter, dass Vorkämpfer Behrami ausgerechnet in Portugal ausfällt, also in jenem Spiel, in dem der Gruppensieg dieser bis anhin so tollen WM-Qualifikationskampagne ausgemacht wird.