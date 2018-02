Egal, mit wem aus seinem Umfeld man spricht. Sie sind sich alle einig: Nevin Galmarini ist Perfektionist. Einer, der planen will. Ein Typ wie Marcel Hirscher. Der Österreicher gilt als der beste Skifahrer der Geschichte. Er sagt: «Ich will den Zufall, so gut es geht, eliminieren.» Es könnte ein Satz von Galmarini sein. Er sagt: «Ich will, so gut es geht, alle Wahrscheinlichkeiten auf meiner Seite haben.»

Seit vier Jahren und der damals eher überraschenden Silbermedaille an den Olympischen Spielen in Sotschi arbeitete Galmarini an einem Ziel: Er wollte den Medaillengewinn wiederholen und damit beweisen, dass dieser kein Zufall war.

In Südkorea gewann er Gold. Es war, auch wenn sich das rückblickend leicht sagen lässt, ein Sieg mit Ansage. Weil Galmarini alles Mögliche dafür getan hat. Er ist quasi ein Prototyp dafür, wie sich Erfolg ein Stück weit planen lässt. Seine Trainer beschreiben ihn als einen, der mehr tut: im Training und beim Drumherum.

So tüftelt der 31-Jährige akribisch an der Abstimmung des Materials. So, wie es Marcel Hirscher tut. Die Meinung des Österreichers zählt bei seinem Ausrüster Atomic ebenso viel wie jene von Galmarini beim führenden Schweizer Alpin-Snowboard-Hersteller Oxess. Der Bündner sagt: «Ich kann sagen, was ich gut finde. Und ich kann beeinflussen, in welche Richtung die Entwicklung gehen soll.»