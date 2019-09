Die Rugby-WM in Japan startet übermorgen Freitag und endet am 2. November in Yokohama. 20 Teams ermitteln in vier Fünfergruppen die Viertelfinalteilnehmer. Die erste WM in Asien soll die Sportart in ein neues Zeitalter führen. Die Rugby-WM ist nach Olympischen Sommerspielen und Fussball-WM das drittgrösste Sportereignis der Welt.