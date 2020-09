Der neue Nati-Captain Xhaka sagt: «Für mich spielt es keine Rolle, ob ich die Binde trage»

«Granit wird mein erster Captain sein», hat Petkovic letzte Woche gesagt. Für den Coach war die Ernennung sonnenklar, die Hierarchie hat sich natürlich herausgebildet. Für den Spieler selbst ist es das i-Tüpfelchen in einer Karriere, die schon viele Höhen und Tiefen gesehen hat. Mehr noch: Mit Xhakas Wesen ist es gar seine Bestimmung, nachdem sich der Traum, im Nationalteam dereinst eine tragende Rolle einzunehmen, längst erfüllt hat. Nun sagt Xhaka: «Für mich spielt es keine Rolle, ob ich die Binde trage. Das Wichtigste ist, dass ich die Vorgaben des Trainers erfülle. Und die Mitspieler mitziehe.»

Granit Xhaka sitzt da. Flankiert seinen Trainer Vladimir Petkovic, wie er das manchmal schon getan hat an Pressekonferenzen vor Spielen der Schweizer Nationalmannschaft. Hier in der Ukraine, in Lwiw, im Bauch dieses für die EM 2012 erbauten Stadions, ist es aber anders. Und wird auf lange Sicht auch anders bleiben. Weil Granit Xhaka nun ganz offiziell und nicht nur interimistisch der Captain ist.

Granit Xhaka hat oft polarisiert, Polemiken ausgelöst, mit seinem forschen und fordernden Auftreten, mit seinem Migrationshintergrund. Dabei wollte er stets nur das Beste für das Land, weil nur das Beste für ihn gut genug ist. Auch deshalb hat er sich immer wieder viel aufgeladen, manchmal zu viel. So konnte es passieren, dass er im Spiel fast verloren ging. Kritik konterte er bisweilen mit einem «scheissegal», und wenn sie an seiner Person wieder grösser wurden, stützte ihn Petkovic durch alle Böden hindurch. Das tat der Nationaltrainer immer, seit er 2014 der Trainer ist. Er sieht Xhaka als seinen verlängerten Arm, auf und neben dem Platz. Als sein ganz persönliches Bindeglied zu den Schweizer Spielern mit und ohne fremdländische Wurzeln. Als einen, auf den er sich verlassen kann. Umgekehrt war es Xhaka, der seinen Trainer adelte, als heuer die Diskussion entbrannte, ob dessen Vertrag zu verlängern sei.

Heute wirkt Granit Xhaka abseits des Rasens ruhig, und im Spiel ist er einer, der sich nicht verstecken will. Das wollte er nie, in Basel nicht, bei Gladbach nicht, schon gar nicht mit Arsenal, wo er nach schwierigen Zeiten und einem heftigen Disput mit den Fans unter dem neuen Trainer Mikel Arteta wieder im Aufwind ist. Erst kürzlich hat der 27-Jährige FA-Cup und Communitiy Shield gewonnen. Xhaka sei ein Mensch geworden, sagt Esposito, er müsse heute nicht mehr so frech sein und zu allem etwas sagen. Esposito meint: Granit Xhaka ist gereift.

Die Frage wird sein, wie das Team hinter seinem Captain nach dem abgeschlossenen Umbruch gedeiht. Yann Sommer ist da, gewiss. Mit seiner Routine müsste Fabian Schär noch mehr Verantwortung übernehmen. Und Denis Zakaria, der allerorts eine grossartige Entwicklung zeitigt. Beide fehlen heute. Im Prinzip müsste Manuel Akanji in der Hierarchie nachrücken, oder Haris Seferovic, den man keinesfalls unterschätzen sollte.

Doch in Zeiten von Corona weiss niemand wirklich, was kommen wird – nach dieser langen Nationalmannschaftspause, die mehr als zehn Monate dauerte. Man weiss nur, dass die Partie gegen die Ukraine, Nummer 24 der Fifawelt, gemäss Xhaka ein «Fifty-Fitfy-Spiel» ist. Und dass die Schweiz bei ihm in den richtigen Händen ist.