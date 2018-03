Der Niedergang

Mäzen Klaus-Michael Kühne butterte in den letzten Jahren unzählige Millionen in den Verein. Diese wurden allerdings regelrecht verpulvert. Im September 2017 erklärte der Unternehmer dann, dass er in Zukunft dem HSV nicht mehr finanziell unter die Arme greifen werde. Keine gute Aussichten. Doch auch mit dem Kühne-Geld ging es in den letzten 10 Jahren – auch dank grossem Dilettantismus – stetig abwärts.