Dritte Etappe, dritter Leader: Peter Sagan ist in Murten der Favoritenrolle gerecht geworden. Der Slowake meisterte die Tücken des Parcours auf den letzten Kilometern einmal mehr besser als die Konkurrenz. Er verbuchte schon den 17. Tagessieg an der Tour de Suisse und baute seinen Rekord weiter aus. Dank der zehn Sekunden Zeitgutschrift für den ersten Etappenrang löste Sagan zugleich den Dänen Kaspar Asgreen als Leader ab. Die dritte Etappe war auf Sagan zugeschnitten. Es ging insbesondere darum, in einer guten Position in die letzte Kurve, 200 Meter vor dem Ziel, einzubiegen. Sagan bewies dabei einmal mehr, dass er ein Meister der Positionskämpfe ist. Mit einem Check mit der Schulter gegen den Deutschen John Degenkolb verschaffte er sich freie Bahn und fuhr als Zweiter in die finale Steigung. Der 29-Jährige überholte den letzten Gegner locker und hielt sich auch den Italiener Elia Viviani vom Leib. Es war Sagans dritter Saisonsieg nach je einem Erfolg in Australien und Kalifornien. Bester Schweizer war der 25-jährige Zürcher Unterländer Fabian Lienhard auf dem achten Platz. Ihm liegen Zielsprints, die bergauf führen. «Mein Ziel am Morgen war ein Platz unter den ersten zehn. Ich bin deshalb sehr zufrieden», sagte Lienhard, der in Gippingen, im wichtigsten Schweizer Eintagesrennen, Siebter geworden war. Lienhards Vater Erwin gewann 1981 in Laax die Königsetappe der Tour de Suisse. Erwin Lienhard starb im Januar nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren. Fabian Lienhard gehört zum Schweizer Nationalteam, das zwischen Flamatt und Murten erneut einen guten Auftritt hatte. Simon Pellaud wurde erst sechs Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Der Unterwalliser hielt dem Bergpreis-Leader Claudio Imhof den Rücken frei. Nach dem Kraftakt vom Sonntag, als er 114 Kilometer solo an der Spitze fuhr, kam der 28-jährige Thurgauer gestern im Feld ins Ziel. Bester Schweizer im Gesamtklassement blieb Stefan Küng. Er ist Sechster mit 20 Sekunden Rückstand auf Leader Sagan. (dgo)