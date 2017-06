Wahrscheinlich hat noch nie ein Schweizer Eishockeyspieler in Nordamerika diese Verehrung genossen. Die Mooseheads (Elchköpfe) sind in Halifax, was der FC Basel in Basel ist: mit grossem Abstand die Nummer eins der Stadt. Und Nico Hischier war in der letzten Saison der beliebteste Spieler dieses Teams. Jede Heimpartie ein Hischier-Spektakel.

«Nicooooooo Hischieeeeeee». Der Stadionspeaker zieht den Namen schier endlos in die Länge und lässt ihn dann ausklingen, wenn er ein Tor des Schweizers verkündet. So, wie es eher brasilianische Fussballkommentatoren tun. Und jeder, der in Nordamerika oder sonst wo auf dem Hockey-Planeten mit Nico Hischier zu tun hat, spricht nur in Superlativen von ihm. Er wird mit Datsjuk- und Zetterberg-Vergleichen geadelt, die Medien, vor allem in Nordamerika, finden ständig etwas über ihn zu berichten.

Was machen seine Qualität und Popularität aus? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage denkt der Chronist zum ersten Mal an Roger Federer. Nico Hischier ist weder besonders gross noch aussergewöhnlich kräftig (183 cm, 79 kg). Aber er hat diese Leichtigkeit, Lässigkeit in seinem Wesen und Wirken auf dem Eis, die nur ganz grosse Spieler und Sportler haben – er mahnt an Roger Federer.