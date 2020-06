Der Fussball hat bewegte Tage hinter sich. Nach dem schrecklichen Tod von Georg Floyd, der durch Polizeigewalt vor zwei Wochen ums Leben kam, solidarisieren sich Spieler und Teams in ganz Europa mit der «Black Lives Matter»-Bewegung und machen dabei auch darauf aufmerksam, dass es sich hierbei nicht nur um ein Problem der USA handelt.

Ein Beitrag geteilt von FC Bayern München (@fcbayern) am Jun 6, 2020 um 7:02 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Während Bundesliga-Spieler wie Weston McKennie, Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Marcus Thuram und Anthony Modeste etwas mehr als einer Woche mit Botschaften und Gesten den Startschuss für eine Solidarisierungs-Welle im europäischen Fussball gaben, wurden in der letzten Wochen auch ganze Mannschaften aktiv.

Spitzenklubs wie Liverpool, Chelsea oder Dortmund gingen in der vergangenen Woche im Training aufs Knie. Es ist die Geste des amerikanischen Quarterbacks Colin Kaepernick, der jeweils bei der Nationalhymne vor den Spielen so gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstrierte.

Ein Beitrag geteilt von Liverpool Football Club (@liverpoolfc) am Jun 1, 2020 um 6:54 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Inzwischen werden immer mehr Teams Teil der Bewegung. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag wurde fast bei jeder Begegnung Statements abgegeben. Gemeinsames Knien vor dem Anpfiff, Armbinden und Shirts mit klaren Botschaften.

Ein wichtiges Zeichen hat auch der Deutsche Fussball-Bund gesetzt: Obwohl Sancho, Hakimi und McKennie die Botschaft «Justice for Georg Floyd» auf Ausrüstungsgegenständen trugen, was gemäss Statuten nicht erlaubt ist, wurden sie dafür nicht bestraft. Vorschläge zur Regelanpassung sollen nun ausgearbeitet werden.

Ein Beitrag geteilt von Jadon Sancho (@sanchooo10) am Mai 31, 2020 um 12:55 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Dr. Anton Nachreiner, Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses, betonte dazu: «Im konkreten Fall handelt es sich um gezielte Anti-Rassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte starkmachen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt. Daher werden keine Verfahren eingeleitet, auch bei vergleichbaren Anti-Rassismus-Aktionen in den nächsten Wochen nicht.»

Ein Beitrag geteilt von Roman Bürki (@rbuerki) am Jun 7, 2020 um 5:06 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Gut möglich, dass die Geschehnisse in der Bundesliga auch auf die anderen Ligen abfärben werden und sich der Fussball in Europa dementsprechend mit Botschaften auch in den nächsten Wochen nicht zurückhalten wird. Nicht zuletzt, weil die Proteste immer mehr zu einer internationalen Bewegung entwickeln.

Zwar galt im Fussballgeschäft lange der Tenor, dass Sport mit Politik nichts zu tun hat. Dass dies ein Widerspruch in sich ist, sollte mittlerweile jedem Fussballfan bekannt sein.

YB geht in der Schweiz voran