Der dritte Frühling des Herrn Doktor Hüppi beim FC St. Gallen

Als ich bei SRF-Sport meine Moderationsausbildung startete, war es an mir, mir einen Mentor auszuwählen. Ich wählte Matthias. Weil ich wusste, dass er mich fordern wird, mit seiner Seriosität und mit seiner Gewissenhaftigkeit. Die anstehende Feedback-Stunde mit ihm spornte mich an, nicht nur durchschnittlich zu sein, sondern richtig gut. Die grössten Gefahren des Alltags, Mittelmass, Faulheit und «Laissez-faire» waren und sind ihm zuwider. Der Schlendrian sein Feind.

Manch einer, der aus der Distanz zuschaut, würde Matthias als «Streber» oder «Egoisten» beschreiben. Ein krasses Missverständnis! Klar. Lautes Geschwätz im Newsroom zur Unzeit oder Flüchtigkeitsfehler von uns jungen Journalisten haben ihn rasend gemacht. Ja, er war bisweilen ein ungemütlicher Arbeitskollege oder Mitarbeiter, weil er aufstand und sagte, wenn ihm etwas nicht passte. Ich habe in meinem Geschäftsleben bis dato keine andere Person getroffen, die Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Fleiss so geschickt und «leistungsfördernd» kombiniert.

All diese erfolgversprechenden Zutaten sind heute meiner Meinung nach Teil des FCSG-Geheimrezepts. Matthias arbeitet nicht beim FC St.Gallen, er geht einer Bestimmung nach. Er stellt sich selber als Präsident nicht in den Vordergrund (dies ist erwähnens- und lobenswert, weil er in diesem Thema als ehemaliger TV-Moderator eine denkbar schlechte Prädisposition hätte haben können). Der Hüppi atmet grün-weiss und erlebt in der Ostschweiz seinen dritten Frühling. Achtung: Das würde ich mich nie zu sagen wagen, das mit dem dritten Frühling. Das hat er selber mir neulich in einer Whats­app-Nachricht geschrieben.

Ein glatter Kerl mit viel Humor

Wir sehen uns in unseren neuen Jobs selten und schreiben einander deshalb ab und an. In diesem Chat zeigt sich eine bis jetzt an dieser Stelle noch nicht erwähnte Eigenschaft von Matthias Hüppi, die meine Charakterisierung unbedingt komplettieren sollte: Er ist ein glatter Kerl mit viel Humor. Ich nenne ihn Herr Doktor, er mich Signora Puggeli. Weitere Details erspare ich euch.

Nur noch so viel: Sollte der FCSt.Gallen je Meister werden in der Ära Hüppi, «dänn hebed oi fescht», ihr St.Galler!