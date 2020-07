Der CAS spricht Manchester City frei

Das Erstaunen im Februar war gross. Die Uefa entschied, Manchester City zwei Jahre aus den internationalen Wettbewerben auszuschliessen. Erstmals wurde ein europäisches Schwergewicht seinem wichtigsten Wesenszug beraubt: dem Streben nach der Champions-League-Trophäe. Gab es also doch noch Gerechtigkeit in den Teppichetagen der Fussballverbände?

Der Vorwurf: Manchester City soll Einnahmen absichtlich falsch deklariert haben. Offiziell flossen von Sponsoren wie Etihad, einer Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Millionenbeträge in die Klubkassen. Ein beträchtlicher Teil dieser Gelder soll aber tatsächlich von der Herrscherfamilie in Abu Dhabi überwiesen worden sein. Dass ist insofern verboten, weil das Financial Fairplay, eine Regelung der Uefa für mehr Gerechtigkeit und Mass, besagt, dass innerhalb von drei Jahren etwa gleich viel ausgegeben wie marktüblich eingenommen werden darf. Indem Manchester City Alimente aus dem Emirat als Sponsorenzahlungen ausgewiesen haben soll, umging es diese Regel. Die Beweislast war erdrückend.