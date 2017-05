Francesco Tottis «Arrivederci» wurde eigentlich bereits vor einem Jahr angekündigt. «Ultimo anno» (letztes Jahr), stand jedoch in der News zur abermaligen Vertragsverlängerung des bald 41-jährigen Captains auf der klubeigenen Homepage. Die nordamerikanischen Besitzer hätten ihr grösstes Aushängeschild lieber noch früher in Rente geschickt.

«Tottis Beine machen nicht mehr das, was ihnen der Kopf sagt», meinte Präsident James Pallotta bereits 2015. Für die Clubleitung taugte Totti nur noch als Markenbotschafter und Trikotverkäufer. Trainer Luciano Spalletti gewährte dem Altstar immer weniger Einsatzzeit. Eine Majestätsbeleidigung.

Ab und an blitzte Tottis immenses Talent in seinen alten Tagen aber immer noch auf. Dann entflammte sich der «Tifo» des Römer Olympiastadions, versetzte die Fans in kollektive Ekstase und löste bei gestandenen Männern Weinkrämpfe aus.

Das Riesenbaby

Noch in der letzten Saison halfen seine späten Tore im Meisterschaftsfinal der Roma zur Champions-League-Qualifikation. In diesem Wettbewerb hält Totti auch den Rekord als ältester Torschütze (38 Jahre und 59 Tage). Dass nach 25 Saisons und 785 Einsätzen mit insgesamt 307 Toren nun endgültig Schluss sein soll, wollen weder der Grossteil der «Romanisti» noch der Spieler selbst wahrhaben.

AS Roma würdigt ihren «capitano»: