Denis Zakaria nach seiner langen Verletzung: «Das Duell mit Lukaku hat gezeigt, dass ich noch nicht ganz auf Topniveau bin»

Denis Zakaria ist kein Mann der grossen Worte, lieber einer der Taten. Statt mit Pauken und Trompeten, versuchte der Mittelfeldspieler so leise wie möglich auf den Fussballplatz zurück zu kehren. So leise, wie es bei einem Fussballer wie ihm möglich ist. Für Borussia Mönchengladbach und die Schweizer Nationalmannschaft ist er nicht nur der wertvollste, sondern auch einer der wichtigsten Fussballer. Kein Wunder kann sich der 24-jährige Genfer vor Interviewanfragen kaum retten. In einer virtuellen Medienrunde nimmt er erstmals wieder Stellung.

Denis Zakaria über seine Verletzung