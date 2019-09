FC Basel gegen FC Zürich. Der grosse Klassiker. Heute Abend steigt er erstmals in dieser Saison. Doch es scheint kaum zu interessieren. Der Sport rückt in Basel in den Hintergrund - wie so oft in den letzten zwei Jahren. Weil seit Montag klar ist, dass David Degen beim FCB einsteigt. Der Ex-Spieler wird neu auch zum Ex-Spielerberater, zum Neo-Verwaltungsrat im höchsten Gremium des FCB, in der FCB Holding AG, und vor allem: zum Mitbesitzer des Klubs. Zehn Prozent kauft er Bernhard Burgener ab.

Als Degen sich am Dienstag erstmals dazu äussert, ist das mediale Interesse gross. Grösser als vor dem YB-Spiel, grösser als vor dem Europa-League-Auftakt. Weil die Konstellation mit Degens Einstieg verstrickt ist. Und weil man das Gefühl nicht loswird, dass der FCB – überraschend nach den Wirrungen im Sommer zur Ruhe gekommen – selber wieder Unruhe streut.

Ohne den Bruder, mit dem CEO

Bei Degens erstem Auftritt herrscht auch eine gewisse Unruhe. Die Stimmung ist zuweilen unangenehm, weil Degen nicht wirklich gewillt wirkt, Auskunft zu geben. Sätze wie «Das geht niemanden etwas an» und «Das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt» spricht er auffällig oft. Ebenso Konter, wenn nach dem Bruder gefragt wird. Man könne ihm zutrauen, dass er auch ohne Philipp Entscheidungen treffen könne. «Wir sind nicht Hälfte/Hälfte oder 50/50. Meine Entscheide habe ich schon immer selber getroffen.» So sei die Idee, im Mai auf Burgener zuzugehen ein «absoluter Alleingang von mir. Philipp hat nichts gewusst.» Weil er, David, ein Typ sei, der eigen sei.