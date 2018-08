Das Aus gegen Apollon Limassol bedeutet das Ende einer Ära, die noch in der letzten Saison ihren eigentlichen Höhepunkt fand. Mit vier Siegen in der Gruppenphase der Königsklasse, mit dem Rekordsieg gegen Benfica, dem Auswärtssieg gegen Pep Guardiolas Manchester City.

Der FC Basel wurde während der vergangenen zwei Jahrzehnte zum Dauergast in Europa, zuletzt spielte er gar häufiger in der Champions League als in der Europa League. Das internationale Geschäft war selbstverständlich und prägte das Selbstverständnis der Basler.

Die Entlassung von Wicky, das muss man im Rückblick sagen, kam entweder deutlich zu spät. Oder zu früh. Die Verantwortung dafür trägt die Klubführung. Und sie hat nun mit dem bitteren Aus gegen Apollon Limassol, die Nummer 125 im Uefa-Klub-Ranking, die Höchststrafe für ihr Handeln kassiert.

Basel entgehen nicht nur mindestens sechs internationale Spiele, in denen sich die Spieler präsentieren könnten, sondern auch rund zehn Millionen Franken an Einnahmen. Was das für langfristige Konsequenzen hat, ist schwer abzuschätzen. Sicher ist, dass nun kaum mehr Fehler erlaubt sind, will man verhindern, dass YB nicht über längere Zeit vorne liegt.

Die Spieler in der Einzelkritik: