Acht von neun Duellen mit dem Kroaten Marin Cilic (28, ATP 5) gewann Roger Federer. Doch die eine Niederlage war schmerzhaft: 2014 in den Halbfinals der US Open. Im letzten Sommer besiegte Federer den von einer Blase behinderten Cilic im Final von Wimbledon in drei Sätzen.

Mehr Mühe hatte er im Gruppenspiel bei den ATP Finals, als er sich nach verlorenem Startsatz durchsetzte. Der 1,98 Meter grosse Cilic hat im Turnierverlauf bisher vier Sätze abgegeben, überzeugte aber in den Tiebreaks, in denen er eine 6:2-Bilanz aufweist. 2010 erreichte der US-Open-Sieger von 2014 in Melbourne die Halbfinals. Cilic hat in seiner Karriere bisher 17 Turniere gewonnen.

Kyle Edmund