Das sind die Noten der Schweizer Nationalspieler beim 1:1 gegen Spanien

Ab und an ein bisschen zu langsam. Ansonsten grundsolid. Und ruhig am Ball. Sein zugegeben streng gepfiffenes Hands vor dem ersten Penalty bleibt folgenlos.

Bekommt lange wenig Bälle. Den Zauberball von Shaqiri in der 55. muss er machen. Wartet jedoch zu lange und sieht am Ende, wie ihn Ramos von der Linie grätscht.

Immer wieder zieht er mit seinem eindrücklichen Speed an, immer wieder aber rennt er in eine noch eindrücklichere Wand namens Ramos. In der 26. findet er ganz viel Raum und den freistehenden Freuler.

Nicht bewertbar: Djibril Sow (ersetzt Shaqiri in der 72.), Renato Steffen (ersetzt Zuber in der 72.), Becir Omeragic (ersetzt Seferovic in der 84.), Admir Mehmedi (ersetzt Embolo in der 91.).