Und Lichtsteiner äusserte sich an verschiedenen Orten derart clever, fair und pointiert, dass jedem, der zwischen den Zeilen lesen kann, klar wurde, wie sehr ihn die Entscheidung von Vladimir Petkovic, auf ihn zu verzichten, missfällt. Und auch die Art und Weise, wie der Nationaltrainer mit ihm als verdientem Captain umgeht. Am Ende der Woche steht zumindest ein kleines Erfolgserlebnis. Das 4:0 gegen Gibraltar war zwar nicht gleich eine Gala. Aber immerhin ein solider Auftritt.

Dort, wo hinter Granit Xhaka und Yann Sommer ein Vakuum herrscht, kommt an erster Stelle nun der formstarke Ostschweizer. Während Haris Seferovic im Sturm weiter konkurrenzlos ist, hat Kevin Mbabu dieses halbe Jahr im Nationalteam nicht so gut getan. Weshalb nach den Fehlern gegen Dänemark und Irland, die zu Toren führten, vielmehr die Frage auftaucht, ob der Verteidiger für dieses internationale Niveau und das PetkovicSystem im Fünfer-Mittelfeld schon bereit ist.

Für die kommenden Tage und Wochen bis zum nächsten Zusammenzug gilt aber nun: Petkovic muss in einen ihm fremden Aktionismus und offensiven, deutlichen Kommunikationsmodus verfallen, um seine mitverschuldeten Problemfälle Shaqiri und Lichtsteiner zu be- und verhandeln.

Er muss die dringend benötigte Reintegration Shaqiris lancieren und moderieren, dessen Status im Team gelitten hat, wenngleich das kein Spieler öffentlich kundtut. Er muss Lichtsteiner wieder aufbieten, oder ihm klarmachen, dass es keine Zukunft mehr im Nationalteam gibt. Er muss also mit dem Duo Klartext reden. Und zwar in Liverpool und Augsburg, Face-to-Face mit den Spielern.

Bewusst unterliess es Petkovic im Nachgang der Gibraltar-Partie, seine nächsten Schritte zu verraten. «Es ist gut, haben wir diesen Zusammenzug nun gemeistert», sagte er, und: «Wenn es die Möglichkeit gibt, werden wir alles machen.» Was auch immer das heissen mag.

Was macht eigentlich Pierluigi Tami?

Pierluigi Tami ist der neue Chef von Petkovic. Als Direktor des Nationalteams seit Sommer im Amt, will er zuwarten mit Reden und Handeln, bis er nach dem Ende der EM-Qualifikation alles gesehen und analysiert hat. Was für eine fatale Idee! Tami flankierte Petkovic an die Pressekonferenz nach dem Irland-Spiel, er begleitete ihn vor einer Woche bei Beginn des Zusammenzugs. Dabei muss er mit Schrecken festgestellt haben, was die drängendsten Themen sind. Nicht der Fussball. Sondern Nebenschauplätze, Eitelkeiten, Egos, kommunikative Versagen. Allein, um solche Dinge zu antizipieren, wäre er eigentlich angestellt.