Das sind die Gegner der Schweizer Nati auf dem Weg an die WM 2022 in Katar

Der zweite Schweizer Gegner heisst Nordirland. Da kommen Erinnerungen hoch an die Barrage für die WM 2018. Die Schweiz rang die Nordiren mit grösster Mühe nieder. Einem 1:0-Auswärtssieg (dank eines Penalty-Tores von Rodriguez) liess sie in Basel ein 0:0 folgen. Danach dominierte nicht die WM-Qualifikation, sondern die Pfiffe gegen Haris Seferovic. (Statistik: 6 Länderspiele, 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen)

Der erste Schweizer Gegner der WM-Qualifikation heisst: Italien. Damit treffen die beiden Mannschaften nicht nur an der EM 2021 aufeinander, sondern auch auf dem Weg nach Katar. Die Statistik verspricht nichts Gutes. Der letzte Schweizer Sieg gegen Italien liegt lange zurück, am 1. Mai 1993 war es, in der Qualifikation für die WM 1994. (Statistik insgesamt: 58 Länderspiele, 8 Siege, 22 Unentschieden, 28 Niederlagen)

Bulgarien

Der dritte Schweizer Gegner heisst Bulgarien. Ein Gegner, vor dem die Schweiz nicht gerade in Ehrfurcht verfallen muss. Im Länderspieljahr 2020 gelang den Bulgaren in sechs Spielen gegen Finnland, Wales und Irland kein einziger Sieg. Einen Topstar wie vor zehn Jahren Dimitar Berbatov haben sie längst nicht mehr in ihren Reihen.

Das letzte Spiel der Schweiz gegen Bulgarien ist über neun Jahre her. Damals begegneten sich die beiden Mannschaften in der Qualifikation für die EM 2012. Nachdem das Hinspiel 0:0 endete, siegte die Schweiz zuhause 3:1. Xherdan Shaqiri schoss alle drei Tore. (Statistik: 10 Länderspiele, 4 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen)

Litauen

Schliesslich trifft die Schweiz in der Gruppe noch auf Litauen. Die beiden Teams haben erst drei Mal gegeneinander gespielt. Das erste Aufeinandertreffen ist ewig her und historisch. An den Olympischen Spielen 1924 in Paris bodigte die Schweiz die Balten gleich mit 9:0.

Die anderen beiden Begegnungen wurden vor fünf Jahren ausgetragen. Es war in der Qualifikation für die EM 2016. Vor allem auswärts tat sich die Schweiz schwer, gewann schliesslich aber doch noch 2:1 – es war die Partie, in der Nationaltrainer Petkovic den ehemaligen Captain Gökhan Inler erstmals auswechselte und Granit Xhaka in die Zentrale beorderte.

In diesem Jahr gelangen Litauen Erfolge gegen Albanien und Kasachstan, so dass sich die Mannschaft in Liga C der Nations League halten konnte. (Statistik: 3 Länderspiele, 3 Siege).

Der Modus

Um sich direkt für die WM 2022 zu qualifizieren, müsste die Schweiz die Gruppenphase auf Rang 1 abschliessen.

Reicht es nur für Rang 2, dann folgt eine Barrage, mit überarbeitetem Modus. Anstatt des früheren Hin- und Rückspiels gäbe es ein Finalturnier. Nur wer den Halbfinal und den Final gewinnt (je 1 Spiel), darf noch an die WM. Liegt die Schweiz nach Abschluss der Gruppenphase auf Rang 3 (oder noch schlechter), ist sie ausgeschieden.

Die Spiele finden im Jahr 2021 statt. Konkret: Zwei im März, zwei im September, zwei im Oktober und zwei im November. Der Spielplan veröffentlicht die Uefa in den nächsten Tagen.

So sehen die WM-Qualifikationsgruppen aus