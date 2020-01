Das sagt Roger Federer nach seiner Wende gegen John Millman

Es ist ein wahrer Thriller an diesem Freitag. Roger Federer und John Millman schenken sich während über vier Stunden rein gar nichts. Die 3. Runde in Melbourne ist nichts für zarte Wesen mit schwachen Nerven. Federer zieht im Tie-Break des 5. Satzes den Kopf gerade noch so aus der Schlinge und zieht in den Achtelfinal ein. Es ist sein 100. Sieg am Australian Open.

Das sagt Federer zum Spiel:

«Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Danke Gott, dass das hier ein Super-Tiebreak war, sonst hätte ich wieder verloren... Die Dämonen sind überall. Oh mein Gott, ich kann gar nicht sprechen. John Millman hat super gespielt, er ist ein toller Fighter. Und er hat mir über das ganze Spiel immer von neuem Probleme bereitet. Ehrlich gesagt habe ich mich mental schon langsam darauf vorbereitet, an der Pressekonferenz meine Niederlage zu erklären. Dass ich doch noch gewonnen habe – ich bin einfach nur happy!»

