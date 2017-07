Frank, der letzte Helfer

Seit seinem Etappensieg an der Vuelta im vergangenen Jahr weiss auch Mathias Frank (30), dass er das Potenzial dazu hat, eine Etappe einer grossen Rundfahrt zu gewinnen. Doch persönliche Meriten sind für den Luzerner an der Tour de France zweitrangig. Seine Aufgabe ist klar. Er ist in den Bergen Helfer Nummer eins für den Leader des AG2R-Teams, Romain Bardet. Will der Vorjahreszweite den Titelverteidiger Chris Froome in den Bergen in Bedrängnis bringen, dann muss auch Mathias Frank auf der Höhe sein. Er sieht sich in den Steigungen denn auch als letzter Begleiter Bardets. Im Windschatten seiner Helferdienste liegt für den Luzerner aber vielleicht sogar die Wiederholung seines achten Gesamtrangs aus dem Jahr 2015 drin. Damals war er allerdings im IAM-Team selber Teamleader. Über seinen aktuellen Formstand sagt Frank: «Ich bin nicht weit weg von meinem besten Niveau.»