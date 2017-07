Ein Austausch finde kaum statt. «Aber vielleicht können mir Roger, Andy oder Novak mal eine Nanny geben», scherzt sie. Als Federer im Frühling mit einem Tross von 14 Personen am Flughafen von Indian Wells landet, stehen bereits vier Autos für ihn bereit, die das sorgenlose Reisen mit Kind und Kegel ermöglichen.

Auch Federer nutzt Kinderkrippe

Trotzdem hat auch Federer schon das Krippenangebot in Anspruch genommen. «Vor zwei Jahren in Roland Garros waren seine Mädels dort, aber die sind ja inzwischen älter», sagt Maria. In Wimbledon muss Federer nicht auf die externe Betreuung zurückgreifen, weil er hier die ganze Familie um sich schart. Vor einem Jahr bringt er die Söhne Leo und Lenny zum Training mit, wo Mutter Lynette und Frau Mirka aufpassen, während die Zwillingsmädchen mit den Betreuerinnen unterwegs sind. «Die Jungs interessieren sich mehr fürs Tennis», erzählt Federer danach im britischen TV. «Sie sind so süss, ich kann sie gar nicht oft genug knuddeln.»

Manchmal aber muss der vierfache Vater auch in London ein Machtwort sprechen. «Die Mädchen haben mich gefragt, ob sie Bücher mitbringen können, falls ihnen während des Spiels doch mal langweilig werden sollte. Hier in Wimbledon ist es das erste Mal, dass ich ihnen keine Bücher erlaubte», sagt Federer.